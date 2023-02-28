Mirzhamol Kosimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirzhamol Kosimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirzhamol Kosimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirzhamol Kosimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirzhamol Kosimov 24 Eylül 1995 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Миржамол Миржалол оглы Қосимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirzhamol Kosimov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ES TajAgency yapmaktadır. Mirzhamol Kosimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mirzhamol Kosimov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirzhamol Kosimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirzhamol Kosimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirzhamol Kosimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirzhamol Kosimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bunyodkor

1 Ağustos 2016 yılında FK Obod

1 Ocak 2017 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2019 yılında AGMK Olmaliq

Mirzhamol Kosimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirzhamol Kosimov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Mirzhamol Kosimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 21 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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