Mirzokhid Gofurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirzokhid Gofurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirzokhid Gofurov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirzokhid Gofurov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirzokhid Gofurov 22 Ağustos 1988 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Мирзохид Ғофуров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirzokhid Gofurov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirzokhid Gofurov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mirzokhid Gofurov'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mirzokhid Gofurov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirzokhid Gofurov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirzokhid Gofurov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirzokhid Gofurov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Mash'al

1 Ocak 2015 yılında Bunyodkor

1 Temmuz 2015 yılında Mash'al

28 Ocak 2017 yılında Navbahor

3 Ocak 2022 yılında Neftchi

Mirzokhid Gofurov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirzokhid Gofurov şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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