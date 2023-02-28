Mirzokhid Mirzamakhmudov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirzokhid Mirzamakhmudov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mirzokhid Mirzamakhmudov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mirzokhid Mirzamakhmudov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mirzokhid Mirzamakhmudov 2 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mirzokhid Mirzamakhmudov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mirzokhid Mirzamakhmudov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mirzokhid Mirzamakhmudov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mirzokhid Mirzamakhmudov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mirzokhid Mirzamakhmudov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mirzokhid Mirzamakhmudov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mirzokhid Mirzamakhmudov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında FK Turon

Mirzokhid Mirzamakhmudov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mirzokhid Mirzamakhmudov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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