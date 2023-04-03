Misael Corona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Misael Corona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Misael Corona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Misael Corona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Misael Corona 5 Kasım 2002 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Misael Corona Canseco şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Misael Corona Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Misael Corona'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Misael Corona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Misael Corona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Cruz Azul U20
1 Ocak 2022 yılında Aguacateros
1 Temmuz 2022 yılında Dongu
1 Ocak 2023 yılında Cruz Azul U20
Misael Corona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Misael Corona şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 230 numaralı formayı giymektedir.
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