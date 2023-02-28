Misael Davila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Misael Davila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Misael Davila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Misael Davila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Misael Davila 17 Temmuz 1991 tarihinde Iquique şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Misael Aldair Dávila Carvajal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Misael Davila Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Misael Davila, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Misael Davila'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Misael Davila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Misael Davila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Misael Davila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Misael Davila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CD Iquique

1 Ocak 2014 yılında Deportes Temuco

31 Mayıs 2014 yılında CD Iquique

3 Ocak 2018 yılında Unión Española

18 Şubat 2021 yılında Palestino

Misael Davila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Misael Davila şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Deportes Iquique (-2003)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.