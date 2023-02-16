Misael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Misael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Misael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Misael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Misael 4 Temmuz 1987 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Misael Silva Jansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Misael Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Soccer MGMT Intermediações yapmaktadır. Misael, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Misael'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Misael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Misael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Misael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Misael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Ceará SC

1 Ocak 2011 yılında Vasco da Gama

14 Ağu 2011 yılında Ceará SC

15 Ağu 2011 yılında Sport Recife

10 Aralık 2011 yılında Ceará SC

1 Ocak 2013 yılında Sorocaba (SP)

7 Haziran 2013 yılında Luverdense

1 Ocak 2015 yılında Ituano

10 Mayıs 2015 yılında Luverdense

15 Mayıs 2015 yılında Paysandu SC

11 Ocak 2016 yılında Red Bull

15 Eylül 2016 yılında EC Bahia

31 Aralık 2016 yılında Red Bull

21 Temmuz 2017 yılında Brasil-RS

15 Aralık 2017 yılında Ferroviária

9 Nisan 2018 yılında Joinville-SC

7 Ağu 2018 yılında Sampaio Corrêa

4 Aralık 2018 yılında Piracicaba

3 Mayıs 2019 yılında Santa Cruz

6 Eylül 2019 yılında Piracicaba

24 Ocak 2020 yılında Votuporanguense

9 Ekim 2020 yılında Barra FC-SC

13 Ocak 2021 yılında Portuguesa

19 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2022 yılında Audax-RJ

27 Haziran 2022 yılında Comercial-SP

22 Eylül 2022 yılında IAPE FC

10 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Misael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Misael şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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