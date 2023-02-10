Misael Taron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Misael Taron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Misael Taron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Misael Taron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Misael Taron 5 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Misael Taron Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Misael Taron, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 13 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Misael Taron'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Misael Taron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Misael Taron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Misael Taron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Misael Taron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ferro II

13 Şubat 2022 yılında Ferro

Misael Taron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Misael Taron şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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