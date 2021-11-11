FOX TV'nin yeni dizisi Misafir bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaşacağı Misafir dizisinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Misafir 1. bölüm full, tek parça izle | Misafir ilk bölüm izle linklerine ulaşabilir...

MİSAFİR 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MİSAFİR İLK BÖLÜM İZLE

Gece, hayatında bir gün bile mutlu olmamıştır. Hayatının son günü olduğunu düşündüğü gün Erdem ile tanışır ve hayatını yeniden yazmaya karar verir. Erdem’in evine davet ettiği bu misafir, başta kendi olmak üzere herkes için yeni bir gün doğumu olacaktır.

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MİSAFİR İLK BÖLÜM İZLE