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Misafir dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Oasis dizisinin uyarlaması olan Misafir dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Misafir dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Detaylar haberimizde...

Misafir dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Arda Sarıgün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı Misafir dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Medyapım'ın yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu ve senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı Misafir dizisinde travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini ekrana getirecek olan Misafir dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

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MİSAFİR DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizi, izleyicinin beğeneceği bir hikayeyi konu ediniyor.

Travmalarla dolu çocukluk geçirmiş genç bir kadın ile eşini yeni kaybetmiş 3 çocuklu bir adamın karşılaşmasıyla başlayan dizi hikayesiyle izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.

Misafir'de 'Adını Feriha Koydum' dizisi ile ün yapan Hazal Kaya 'Gece' karakterini canlandıracak. Buğra Gülsoy, 'Erdem', Ozan Dolunay ise 'Giray' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Bir süredir merakla beklenen dizi Misafir'in ilk teaser'ı yayımlandı. Hikayesi ile dikkat çeken dizi 4 Kasım Perşembe akşamı FOX'ta olacak.

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{TITLE_STRIP}Misafir dizisi konusu nedir? Misafir oyuncu kadrosunda kimler var?

 

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