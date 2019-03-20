Misafir öğrencilerden hayır çarşısı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) eğitim gören misafir öğrenciler, yetim ve mültecilerin kullanımına sunulacak gençlik merkezi için hayır çarşısı düzenledi.

SAÜ kampüsünde HUMA ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Dernekleri ile Sakarya Genç İHH tarafından organize edilen hayır çarşısında, Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Balkanlardan gelen misafir öğrenciler, kendi yörelerine ait tatları satışa sundu.

Öğrencilerden Uluslararası İlişkiler birinci sınıf öğrencisi Filistinli Sarah El Makadme, yaptığı açıklamada, gönüllü olarak başkalarına yardımcı olmayı çok sevdiğini bu yüzden burada olduğu söyledi.

Gıda Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Endonezyalı Nur Karimah Almazidah da Müslümanların bir vücut gibi olduğunu bir kısmında yaşanan rahatsızlığın diğer taraflarda da hissedileceği anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı çok sevdiğini ifade etti.

Sakarya Genç İHH Eğitim Sorumlusu Hasan Şengül de yetimler ve diğer ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için açacakları gençlik merkezi için iki gün boyunca sürecek olan bu hayır çarşısını düzenlediklerini belirtti.





Kaynak: AA