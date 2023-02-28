Misak Hakobyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Misak Hakobyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Misak Hakobyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Misak Hakobyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Misak Hakobyan 11 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Միսակ Հակոբյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Misak Hakobyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Misak Hakobyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Misak Hakobyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Misak Hakobyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Misak Hakobyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Misak Hakobyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Misak Hakobyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Ararat-Arm. II

1 Ocak 2021 yılında Ararat-Armenia

29 Temmuz 2021 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2023 yılında Ararat-Armenia

Misak Hakobyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Misak Hakobyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Misak Hakobyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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