Misaki Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Misaki Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Misaki Sato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Misaki Sato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Misaki Sato 11 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐藤 岬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Misaki Sato Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini C.T.C yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Misaki Sato'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Misaki Sato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Misaki Sato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Misaki Sato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Misaki Sato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Takushoku Univ.

1 Ocak 2021 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2022 yılında Hegelmann

Misaki Sato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Misaki Sato şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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