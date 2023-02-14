Mischa Eberhard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mischa Eberhard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mischa Eberhard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mischa Eberhard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mischa Eberhard 11 Nisan 2002 tarihinde Solothurn şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Micha Nico Eberhard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mischa Eberhard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Mischa Eberhard, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mischa Eberhard'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mischa Eberhard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mischa Eberhard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mischa Eberhard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mischa Eberhard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2021 yılında BSC Young Boys

2 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

30 Haziran 2022 yılında BSC Young Boys

4 Temmuz 2022 yılında FC Aarau

30 Haziran 2023 yılında BSC Young Boys

Mischa Eberhard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mischa Eberhard şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mischa Eberhard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Diessbach, FC Solothurn, BSC Young Boys

İsviçre U20 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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