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MİSİAD Başkanı Feridun Öncel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Feridun Öncel neden gözaltına alındı?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı videoların siyaset gündemine oturmasıyla yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda, MİSİAD Başkanı Feridun Öncel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Feridun Öncel neden gözaltına alındı? konularını araştırıyor.

MİSİAD Başkanı Feridun Öncel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Feridun Öncel neden gözaltına alındı?

Sedat Peker'in yayımladığı videolarda dile getirdiği iddiaları üzerine, hakkında yakalama kararı olan organize suç örgütü lideri Peker'in yakalanması için yapılan operasyonlar da hız kazandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sedat Peker'in lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel de bu kapsamda Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Peki MİSİAD Başkanı Feridun Öncel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Feridun Öncel neden gözaltına alındı? Tüm detaylar haberimizde...

MÜSİAD BAŞKANI FERİDUN ÖNCEL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

12 Eylül 1954 yılında Şanlıurfa’da doğan 67 yaşındaki Feridun Öncel, ilk ve ortaokulu Şanlıurfa’da, liseyi İstanbul’da İhsan Mermerci okulunda bitirdi.

Üniversite öğrenimini, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.

MÜSİAD Başkanı Feridun Öncel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Feridun Öncel neden gözaltına alındı?

Feridun Öncel,1995 Yılı Genel Seçimlerinde MHP 1. sıra Şanlıurfa Milletvekili adayı oldu.

1995-1998 yılları arasında Şanlıurfa MHP İl Başkanlığı yaptı.

Çeşitli dergi ve internet gazetelerinde makaleler yazıyor.

Feridun Öncel’in Genel Başkanlığını yaptığı Başkent İktisatçılar Derneği, Mum Gibi Yanan Kerkük , Ermeni Soykırım Yalanı ,Vatan Namustur Satılamaz, Türk Telekom’un Satılışı (Özelleştirme) , AİHM Kararı, AB Macerası, Küresel Sermayenin Ürünlerine Boykot Çağrısı ve Uyuşturucu Madde Kullanımı’nın zararlarına ilişkin raporlar düzenleyerek bunları kamuoyu ile paylaştı.

MÜSİAD Başkanı Feridun Öncel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Feridun Öncel neden gözaltına alındı?

FERİDUN ÖNCEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sedat Peker'in lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Sedat Peker'in yayınladığı videolarda 'Feridun başkan' diye bahsettiği kişinin Şanlıurfa MHP eski İl Başkanı Feridun Öncel olduğu belirlenmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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