MİSİAD, Mersin’deki istihdam artışına katkı sağlamayı hedefliyor

Memleketçi ve Sanayici İşadamları Derneği (MİSİAD) Mersin Şube Başkanı Serkan Yakan, ortaya koydukları hedefleri gerçekleştirmek adına çalışmalara hız verdiklerini belirterek, "En büyük amacımız üye arkadaşlarımızla birlikte Mersin'de istihdam artışına katkı sunmak" dedi.

2014 yılında kuruluşunu gerçekleştirmesinin ardından başarılı çalışmaları ile adından söz ettiren MİSİAD, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda Mersin Şube Başkanlığı'nı ziyaret eden MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel, kentte yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Genel Başkan Öncel'in ziyaretinin ve dile getirdiği olumlu görüşlerin kendilerini onurlandırdığını ifade eden Mersin Şube Başkanı Serkan Yakan, "Mersin'in sosyal, ekonomik ve mali yapısına fayda sağlamayı amaçlayan, Türkiye'nin milli değerlerine destek verecek olan yerli ve milli olan MİSİAD, her geçen gün daha da büyüyor ve hedeflerine emin adımlarla ilerliyor" diye konuştu.

MİSİAD olarak ortaya koydukları hedefleri gerçekleştirmek adına çalışmalara hız verdiklerini vurgulayan Yakan, "Mersin'de bulunan tüm oda ve dernekleri ziyaret ederek çeşitli çalışmalar yapacağız ve işbirliği yapmanın yollarını araştıracağız. En büyük amacımız üye arkadaşlarımızla birlikte Mersin'de istihdam artışına katsı sağlamak. Bunun yanında sosyal projelere de imza atmak istiyoruz. Yani bizim en büyük hedefimiz Mersin'in büyümesine yardımcı olurken, kimsesiz, çaresiz insanlara elimizden gelen tüm desteği sunmak istiyoruz. Buradaki yaptığımız çalışmaları kısa sürede ülke çapına yaymayı amaçlıyoruz. Bunu yapacak irademiz de gücümüz de var. Türkiye genelinde 81 ilde 34 ülkede şubesi olan bir kuruluşuz. Başta Türk cumhuriyetlerimiz olmak üzere, Afrika ve Avrupa'da şubelerimiz bulunuyor. Bu gücümüzü kullanarak Mersin başta olmak üzere tüm ülkemize hizmet etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

MİSİAD'ın 5 ilkesel madde üzerine kurularak inşa edildiğini dile getiren Yakan, "Derneğimiz, milli ve manevi duyarlılıkları gelişmiş sanayici ve işadamlarını bir çatı altında toplayarak yeni bir sinerji oluşturmak, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini hazırlamak, ülkemiz ve dünyadaki iktisadi gelişmeleri hızlı ve doğru şekilde üyeleri ile paylaşmak, ülke menfaatlerine uygun olarak mali ve ekonomik politikaların geliştirilmesinde söz sahibi olmak, ulusal pazar hacmini büyütmek, yurt içi ve yurt dışında yatırımların gelişmesiyle alakalı yeni politikalar

geliştirmek, üyelerinin sorun, öneri ve görüşlerini ilgili mercilere iletmek amacı ile kurulmuştur. Birleştirici, bütünleştirici, kucaklayan, mütevazi, birbirinin eksiğini kapamaya, sevincini paylaşmaya adanmışların ortaklığıdır. Biz birbirine candan bağlı, çalışkan, hırs tanımayan, arkadaşının hep bir adım daha ileri gitmesini arzulayan ama kendisi için beklentisiz gayret eden neferleriyiz" dedi.

Kaynak: İHA