Misinacı (Gelinlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7531.14

Meslek Adı : Misinacı (Gelinlik)

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Gelinliklerin dikimi sırasında gelinlik etek uçlarına misina ile dikiş yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları : Misinacı (Gelinlik), işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Misina dikimi için makineye misina ipini takmak,

b) Makineyi misina dikecek şekilde ayarlamak,

c) Dikimi gerçekleşen gelinliklerin etek uçlarını düzgün ve dik durması için misina makinesi (piko) ile teyelleme şeklinde seyrek olarak dikmek,

d) Misina dikişlerini ovarlokla temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Misinacı (Gelinlik) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru mesleği için “8171.01” kod olarak kullanılır iken Satış Şefi (Isıtma-Soğutma Malzemeleri) mesleği için “5222.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Misinacı (Gelinlik) Meslek Kodu “7531.14” olarak belirlenmiştir.

