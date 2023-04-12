Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri Türkiye'ye geliyor! Normalleşme adımları hız kazanıyor!

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri Türkiye'ye geliyor. Uzun yıllardır ikili ilişkilerde yaşanan kopukluk nedenilye ikili ilişkilerin düzeltilmesi konusunda adımlar atılmaya başlanmıştı. Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır'ı ziyareti sonrası Mısır Dışişleri Bakanı Şukri 13 Nisan'da Türkiye'ye geliyor.

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Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri Türkiye'ye geliyor! Normalleşme adımları hız kazanıyor!

11 yıl aradan sonra iki ülke arasında yaşanan gerilimler sonrası normalleşme sürecine ilişkin adımlar atılmış bu kapsamda ise ilişkilerin tamir edilmesine ilişkin Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri Türkiye'ye geliyor! Normalleşme adımları hız kazanıyor!

ELE ALINACAK KONULAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri'nin Türkiye ziyareti çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler, enerji başlığı ele alınacak.

NORMALLEŞME ADIMLARI HIZ KAZANIYOR

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti. Çavuşoğlu, mevkidaşı Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta resmi ziyaret için Mısır'a gitmişti. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmuştu.

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