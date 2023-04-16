Mısır ile normalleşme sürecinde yeni dönem! Kapıda vize kolaylığı geliyor!

11 yıl aradan sonra ikili ilişkileri yeniden düzelten Mısır ve Türkiye iki ülke dışişleri bakanlarının ziyaretleriyle yeni bir döneme geçiş yapıyor. Türk vatandaşlarının Mısır'a vize ile seyahat etme işlemlerinde kolaylık sağlanarak kapıda vize işlemi uygulanacak.

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Mısır ile normalleşme sürecinde yeni dönem! Kapıda vize kolaylığı geliyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri'yi ağırlamış ikili ilişkilerin normalleşmesi konusunda önemli adımlar atılması konusunda işlemler başlatılmıştı. Mısır'dan normalleşme sürecine dair ilk adım geldi. Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI BAŞLADI

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mısır ile normalleşme sürecinde yeni dönem! Kapıda vize kolaylığı geliyor!

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