Mısır ile normalleşme sürecinde yeni dönem! Kapıda vize kolaylığı geliyor! 11 yıl aradan sonra ikili ilişkileri yeniden düzelten Mısır ve Türkiye iki ülke dışişleri bakanlarının ziyaretleriyle yeni bir döneme geçiş yapıyor. Türk vatandaşlarının Mısır'a vize ile seyahat etme işlemlerinde kolaylık sağlanarak kapıda vize işlemi uygulanacak.