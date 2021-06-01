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Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'den Gazze ziyareti

Ziyareti süresince Filistinli gruplarla bir araya gelen Kamil; ateşkes ve esir takası konularında görüşmeler yaptı ve Gazze'de Mısır tarafından inşa dilmesi söz konusu yerleşim konutları için teklif edilen arazilerde incelemelerde bulundu.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'den Gazze ziyareti

Abbas Kamil, Gazze'ye yaptığı ziyaret  süresince Hamas ve diğer kentlerdeki direniş örgütleriyle ateşkes ve esir takası konularında görüşmelerde bulundu. Ayrıca Gazze'nin yeniden  imarı için inşa edilecek Mısır yapılarına yönelik önerilen ve Zehra bölgesinde yer alan arazi üzerinde incelemeler yapıldı. 

Abbas Kamil'in yaptığı açıklamaya göre, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkesinin istihbarat başkanını böyle bir görevle Tel Aviv, Ramallah ve Gazze'ye göndermesinin, Kahire'nin ilgili konular üzerinden bir etki alanı oluşturmak üzere ağırlık kazanma çabası" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, ziyaret düzenlediği Gazze'de birçok direniş örgütleriyle görüşmeler yaparak şehirden ayrıldı.

ESİR TRAMPASINDA 1111 RAKAMININ SIRRI

Diğer taraftan basın açıklamasında bulunan Gazze sorumlusu Sinvar, "Mısırlılar ile Gazze'nin imarı konusunda ve uluslararası donörlerin  bu açıdan yapabilecekleri bağışlar hakkında görüşmeler  yapıldığını", açıkladı. 

İsrail ile yapılabilecek bir esir takası konusunda ilerleme kaydedilmesi açısında önemli bir görüşme olduğunu duyuran  Sinvar, bu konuda yapılması muhtemel müzakerelerin ivedilikle halledilmesi  gerektiğini belirtti.

"Filistin direnişi, Hamas ve İzzeddin el-Kassam için 1111 rakamını iyi kaydedin, daha sonra bunu iyi hatırlayacaksınız" diyen Sinvar, daha fazla açıklama yapmadan ellerindeki İsrailli esirlerin karşılığında 1111 Filistinli esir almak hedefinde oldukları imasında bulundu. 

Aynı zamanda konuların geniş çerçevede ele alınması için Mısır'a davet edildiklerini belirten Sinvar, Kahire'de muhtemel yapılabilecek bir görüşmenin ciddiyetini vurguladı. 

Sinvar, aynı zamanda sözlerinde "Direniş sayesinde Filistin halkının dik duruşu ve Mısır başta  olmak üzere Arap Devletlerinin vermiş olduğu destek, bizi yeniden umutlandırmıştır," ifadelerine yer verdi. 

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