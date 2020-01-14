Mısır Silahlı Kuvvetleri duyurdu! Savaş uçağı düştü
Mısır Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğü ve uçağın pilotunun öldüğü belirtildi.
Mısır Ordu Sözcülüğü sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü duyuruldu.
UÇAK PİLOTU HAYATINI KAYBETTİ
Pilotun öldüğü açıklanırken uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada olayla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.
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