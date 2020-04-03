Mısır ve BAE'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı
Mısır'da ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 985'e ulaştı - BAE'de toplam vefat sayısı 9, vaka sayısı 1264 oldu
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 66'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 9'a yükseldi.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19'dan öldüğü ve toplam can kaybının 66'ya ulaştığı duyuruldu.
Ülkede 120 yeni vakanın tespit edildiği ifade edilen açıklamada, toplam vaka sayısının 985'e çıktığı belirtildi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam vefat sayısının 9'a ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, 240 yeni vakanın tespit edildiği ve vaka sayısının 1264'e çıktığı bildirildi.
Kovid-19 teşhisi konulan 12 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşen kişi sayısının 108 olduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
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