Mısır ve BAE'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 66'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 9'a yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19'dan öldüğü ve toplam can kaybının 66'ya ulaştığı duyuruldu.



Ülkede 120 yeni vakanın tespit edildiği ifade edilen açıklamada, toplam vaka sayısının 985'e çıktığı belirtildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam vefat sayısının 9'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, 240 yeni vakanın tespit edildiği ve vaka sayısının 1264'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 teşhisi konulan 12 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşen kişi sayısının 108 olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA