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  3. Mısır ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı yükseliyor

Mısır ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı yükseliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı sayısı her geçen gün artarken, açıklanan son verilere göre ölü sayısı Mısır'da 5 bin 661'e, Tunus'ta 117'ye yükseldi. Gazze ise vaka sayısında yükselişte.

Mısır ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı yükseliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Mısır'da 5 bin 661'e, Tunus'ta 117'ye yükselirken, Gazze'de vaka sayıları arttı. Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 168 kişinin enfekte olduğu, 808 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının, 5 bin 661'e, vakaların 101 bin 177'ye, iyileşenlerin de 84 bin 969'a çıktığı aktarıldı.

Mısır ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor

TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 747 kişinin enfekte olduğu, 184 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 117'ye, vakaların 7 bin 382'ye çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 175'e yükseldiği ifade edildi.

Mısır ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor

GAZZE

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 79 kişinin daha enfekte olduğunu duyurdu.

Son rakamlarla vaka sayısının 2 bin 6'ya, iyileşenlerin sayısının 303'e çıktığı Gazze'de, virüs kaynaklı can kaybının ise 15 olduğu hatırlatıldı.

Berna Akkaya
Editör


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