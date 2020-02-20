Mısır yaprağı ve kındıra otunu hediyelik eşyaya dönüştürüyor

SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Mine Kanatlı'nın mısır yaprağı ile kındıra otunu kullanarak yaptığı çeşitli eşyalar, yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor.

İlçede hayata geçirilen Kadın İstihdamının Desteklenmesi Kınalı Eller Hibe Programı kapsamında eğitim alan 48 yaşındaki Kanatlı, eğitimin ardından evinde örgüden hediyelik eşyalar yapmaya başladı.

Kurumuş mısır yaprakları ile kındıra otunu kullanan Kanatlı, yaptığı eşyaları alışveriş merkezlerinin yanı sıra sosyal medya aracılığıyla yurt içi ve yurt dışına da gönderiyor.

Mine Kanatlı, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası'nda bol miktarda bulunan ot çeşidi kındıra ile mısır yapraklarının, hayatını değiştirdiğini söyledi.

Evde oturmak yerine gittiği kursta öğrendikleriyle kendini geliştirdiğini belirten Kanatlı, "Bitki yapraklarından şapka, plaj çantası, puset, sepet, sele, takı, duvar süsü gibi ürünler yapıyorum. Gittiğim kurs sayesinde meslek sahibi oldum." dedi.

Kanatlı, Bafra ilçesinde coğrafi işaret belgesi alan "zembil"in geliştirilmesine de katkı sağladığını anlattı.

Mısır yaprağı ve kındıranın, yörede genellikle hayvan yiyeceği olarak kullanıldığını ve değerlendirilmediğini dile getiren Kanatlı, şöyle devam etti:

"Kındıra ve mısır yaprağından yapılan ürünler, ilçemizde genellikle zembil olarak adlandırılır ve geçmişi çok eskiye dayanıyor. Büyük emek ve sabır gerektiriyor. Deltadan yaz aylarında topladığımız kındıraları tek tek elden geçiriyor, ip haline getiriyoruz. Mısır yapraklarını da aynı şekilde. Yazın topladıklarımızı kışın işliyoruz. Kültürümüzün tanıtılması, yöremizin bilinmesi adına önemli bir çalışma yürüttüğümü düşünüyorum. Yaptığım ürünlerde duygularımı, içimden gelenleri desen olarak işliyorum."

Kanatlı, yaptığı her ürün için emek ve göz nuru harcadığına dikkati çekerek, "En küçük bir çanta için yaklaşık 4 bin düğüm atıyorum. Bu işten kazandığım parayla aile bütçeme destek sağlıyorum. Yaptığım ürünleri 50 ila bin lira arasında satıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA