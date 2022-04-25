Mısır Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mısır Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Mısır Yetiştiricisi ne iş yapar, Mısır Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mısır Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mısır Yetiştiricisi Tanımı;

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Mısır Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mısır Yetiştiricisi Maaşları

Mısır Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mısır Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mısır Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu

: 6111.15

Meslek Adı :

Mısır Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mısırın kaliteli, ekonomik ve daha bol üretimi için ekimi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi gibi işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mısır Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sonbaharda toprağı pullukla sürmek ve uygun tarım aleti ile tarla düzelterek toprak hazırlığını yapmak,,

b) Mibzer veya elle mısır tohumlarını ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurarak ekimini yapmak,

c) İlaç veya çapalama ile yabancı ot kontrolünü yapmak,

d) Ekim sıklığı göz önünde bulundurularak gerektiğinde seyreltme yapmak,

e) Uygun gübreyi yeterli miktarda kullanarak gübreleme yapmak,

f) Ürün uygun büyüklüğe ulaştığında (40 cm) ilk sulamayı, tepe püskülü çıkarmadan bir hafta önce, çiçeklenme dönemi, süt olum dönemi olmak üzere 3-4 defa sulama yapmak

g) Hastalık ve zararlılara karşı zamanında uygun ilaç ile ilaçlama yaparak mücadele etmek,

h) Hasat zamanı tanelerdeki nem oranını ölçerek veya tanelerin sertleştiği koçanın kuruması vb. özelliklerine göre tespit etmek,

i) Biçerdöver, elle veya toplayıcı makineler ile hasat etmek,

j) Mısır tanesindeki nem oranı düşünceye kadar kurutmak,

k) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak,

l) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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