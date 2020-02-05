Mısır yolcu uçağı pist dışına çıkıp taksiye çarpmıştı

Bugüne kadar pist dışına çıkma kaynaklı kazalarda en önemlisi Mısır Havayolları'nın yolcu uçağı kazası olmuştu. Mısır Havayolları'na ait Boeing 707 tipi uçak, 21 Ağustos 1996 yılında Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkmış ve tren yoluna birkaç metre kala, karayolunda seyir halindeki bir taksiye çarparak alev almıştı.Kazada 19 yolcu yaralanırken, uçak hurdaya ayrılmıştı.

PİST DIŞINA ÇIKMA KAYNAKLI KAZALAR ŞÖYLE;

21 Eylül 2017:Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Cessna Citation VII tipi iş jeti, acil durum bildirdikten sonra iniş sırasında pistten çıkarak yandı.

16 Kasım 2008: Romanya'nın başkenti Bükreş'ten İstanbul'a gelen, Tarom Havayolları'na ait 737-400 tipi "Hunedoara" adlı uçak, Atatürk Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı

23 Mart 2007: Afgan Ariana Havayolları'na ait Airbus A300 yolcu uçağı pistten çıktı.

16 Haziran 2006: Kuban Havayolları'nın Krasnador- İstanbul seferini yapan Yak-42 tipi yolcu uçağı Atatürk Havalimanı'ndaki pistte duramayarak toprak zemine saplandı.

14 Mart 2006: İran Hava Yolları'na ait uçak iniş yaparken duramayınca pistten çıktı. Pist sonundaki "stop way" olarak adlandırılan beton zeminde duran uçağın yolcuları büyük korku yaşadı.

18 Eylül 2005: Moskova-İstanbul seferini yapan Rus Airline 400 Havayolları'na ait uçak, 164 yolcusuyla birlikte inişe geçtiği sırada frenleri tutmadı. Yaklaşık 1 kilometre pistte yol alan uçağın, bütün lastikleri parçalandı.

16 Eylül 2005: Kayseri-İstanbul seferini yapan özel havayolu şirketinin MD 88 tipi "Ece" adlı uçağı, iniş sırasında pisti tamamladığı sırada, kayarak pist dışına çıktı.

22 Nisan 2005: New York-İstanbul seferini yapan ve içinde 168 yolcu bulunan Amerikan Delta Havayolları'na (DAL) ait yolcu uçağı 06-24 pistinden çıkarak emniyet şeridine girdi.

11 Ocak 2004: Özel bir şirketin Airbus A300 tipi kargo uçağı, park yerine giderken pistten çıktı. Yaklaşık 10 metre sürüklenerek çamura saplandı.

19 Temmuz 2002: Bosphorus Havayolları'na ait Airbus 300 tipi uçak, 300 yolcusuyla iniş yaptığı havalimanında park yerine giderken pistten çıktı.

19 Ağustos 2001: Hamburg-İstanbul seferini yapan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, iniş sonrası pistten çıktı. 135 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçak, toprak zeminde 50 metre sürüklendi.

21 Ağustos 1996: Mısır Havayolları'na ait Boeing 707 uçak pistten çıktı. Tren yoluna birkaç metre kala, karayolunda seyir halindeki bir taksiye çarpan uçak alev aldı. Kazada 19 yolcu yaralandı, uçak hurdaya ayrıldı.

1 Ocak 1996: Romanya Havayolları'na ait uçak, kaygan zeminde pistten çıktı.

Kaynak: DHA