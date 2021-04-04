Mısır'da 18 kral 4 kraliçe mumyası müzeye taşındı

Mısır basınında "Altın Yolculuk" olarak adlandırılan, içinde Kral 2. Ramses'in de bulunduğu 18 kral ve 4 kraliçe mumyasının, antik Mısır tarzı dizayn edilmiş araçlarla müzeye taşındı. Söz konusu tören uluslararası 400 kanal tarafından takip edildi.

MISIR TARİHİNDE BİR İLK

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ahmed Ganim, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, bunun Mısır tarihinde kralları bir araya toplayan ilk kortej olduğunu söylemişti.

Mısır Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, mumyalar 1871 ila 1898 yılları arasında Mısır'ın güneyinde yer alan bölgede iki grup halinde keşfedilmişti.

Kortej eşliğinde taşınan mumyaların tarihi yaklaşık olarak M.Ö. 1580 ile M.Ö. 1085 yıllarında Mısır'a hakim olan Firavunlar hanedanı dönemine kadar uzanıyor.