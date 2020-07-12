Mısır'da 6 yıldır devam eden "kabile çatışması davası"nda dosya kapandı

İSTANBUL (AA) - Mısır'ın Asvan kentinde, 2014 yılında bir grup öğrencinin tartışmasıyla başlayıp iki kabile arasında çatışmalara dönüşerek 28 kişinin ölümüne neden olan olaylarla ilgili davada yargılanan 10 kişi hakkında beraat kararı verildi.

Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, Asvan Ceza Mahkemesi, El-Halayil ve Ed-Dabudiyye kabileleri arasındaki çatışmalara karıştıkları suçlamasıyla yargılanan son 10 kişinin beraatine hükmetti.

Nisan 2014'te bir okulda öğrenciler arasında çıkan sözlü tartışma, öğrencilerin mensup olduğu El-Halayil ve Ed-Dabudiyye kabilelerinin de müdahalesiyle şiddetli çatışmalara dönüşmüş, birkaç gün süren çatışmalarda 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Savcılık olayla ilgili 163 kişiye "adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs etme, ruhsatsız silah bulundurma ve vatandaşları korkutma" suçlamaları yöneltmişti.

Kina Ceza Mahkemesi 2016 yılında davada yargılanan sanıkların 26'sını idam cezasına çarptırmış, 21'ine müebbet hapis cezası vermiş, 3'ünün 10'ar yıl, 2'sinin 5'er yıl, 10'unun 3'er yıl hapsine hükmetmiş, 100 kişi hakkında da beraat kararı almıştı. Sanıklardan biri vefat ettiği için hakkındaki suçlama düşmüştü.

Temyiz Mahkemesi 2017 yılında idam ve hapis cezalarını iptal etmiş, sanıkların yeniden yargılanması kararı almıştı.

İki yıl sonra görülen bir duruşmada, 63 sanıktan 53'ü hakkında beraat kararı alınmış, diğer 10 kişi ise duruşmaya katılmadığı için haklarında daha önce verilen hüküm onanmıştı.

Daha sonra yeniden yargılanma talep eden ve teslim olan 10 kişi hakkında berat kararı verilmesiyle dava dosyası kapanmış oldu.





Kaynak: AA