Mısır’da elektrik direği devrildi: 4 ölü, 2 yaralı

Mısır'ın Nil Nehri üzerindeki Al-Warraq Adası'nda yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mısır'ın Gize kenti yakınlarında Nil Nehri üzerindeki Al-Warraq Adası'nda yüksek gerilim hattı direği devrildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA