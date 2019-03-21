Mısır'da fabrikada patlama: 10 ölü
Mısır’ın kuzey doğusundaki Suveyş kentinde bir fabrikanın yakıt deposunun patlaması sonucunda 10 işçi hayatını kaybetti
Mısır yerel basını, Suveyş kentinin Ayn es-Suhna bölgesinde bir fabrikanın yakıt deposunun test edilmesi esnasında patlama meydana geldiğini aktardı.
Patlamada 10 işçinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 5 işçinin de yaralandığı aktarılan haberde, yaralanan işçilerin Suveyş devlet hastanesine nakledildiği kaydedildi.
Kaza ile ilgili Mısır resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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