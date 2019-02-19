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Mısır’da intihar saldırısı: 2 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mısır’da intihar saldırısı: 2 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin El-Ezher bölgesinde bir üniversite yakınlarında intihar saldırısı meydana geldiği bildirildi. Yerel medyaya göre saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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