Mısır'da kısmi sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı

KAHİRE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Mısır'da kısmi sokağa çıkma yasağı 15 gün daha uzatılırken, Suudi Arabistan'da ise toplanma yasağını ihlal edenler için 27 bin dolara kadar para cezası getirildi.

Mısır'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart'ta ilan edilen 21.00 - 06.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağının 15 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 469 kişinin yaşamını yitirdiği Mısır'da, tespit edilen 7 bin 588 vaka bulunuyor.

- Suudi Arabistan'da toplanma yasağını delenlere para cezası

Öte yandan Suudi Arabistan'da toplanma yasağını ihlal edenler hakkında 2 bin 700 dolar ile 27 bin dolar arasında değişen para cezaları getirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, alışveriş merkezlerinde veya toplu etkinliklerde bir araya gelinmesi yasakladı.

Yasağı ihlal edenlere 2 bin 700 dolar ile 27 bin dolar arasında para cezası verileceği ve tekrarı durumunda cezaların iki katına çıkacağı duyuruldu.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 219, vaka sayısı ise 33 bin 731 olarak açıklanmıştı.





Kaynak: AA