Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi
KAHİRE (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Giza ilinde hastanede tedavi gören 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Mücahid, 29 kişide daha...
KAHİRE (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Giza ilinde hastanede tedavi gören 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mücahid, 29 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülke genelindeki vaka sayısının ise 285'e yükseldiğini aktardı.
Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak açıklanmıştı.
Kaynak: AA
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