Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 121'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Mısır Doktorlar Sendikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısının 121'e yükseldiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Dr. Visam Seyyid Dib'in Kahire'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dr. Seyyid Dib'in Kovid-19'dan hayatını kaybeden Sendika üyesi 121'inci doktor olduğu aktarılan açıklamada, ülke genelindeki sağlık çalışanları arasında virüs kaynaklı toplam can kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Resmi olmayan verilere göre ülkede virüs nedeniyle 350'den fazla sağlık çalışanının öldüğü, 3 binden fazla sağlık çalışanının da enfekte olduğu tahmin ediliyor.

Mısır Doktorlar Sendikası, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan ölen doktor sayısını 100 olarak duyurmuştu.

Sendika, daha önce birçok kez Kahire yönetiminden hastanelerde gereken tüm önlemlerin alınması ve salgınla mücadelede standartların en yüksek seviyeye çıkarılması talebinde bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki virüs kaynaklı toplam can kaybını 4 bin 120, vaka sayısını da 85 bin 771 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA