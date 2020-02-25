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Mısır’da Mübarek için 3 günlük yas ilan edildi

Mısır, hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için üç günlük yas ilan etti.

Mısır’da Mübarek için 3 günlük yas ilan edildi

Mısır, hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için üç günlük yas ilan etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in vefatı nedeniyle ülkede yarından itibaren üç günlük yas ilan edildiğini söyledi. 91 yaşındaki Mübarek, 1981-2011 yılları arasında Mısır'ı 30 yıl boyunca yönetmişti.

Kaynak: İHA




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