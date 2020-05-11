Mısır'da OHAL kanununda Kovid-19 nedeniyle yeni düzenlemeler yapıldı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da nisan ayında uzatılan olağanüstü hal (OHAL) kanununda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Terörle mücadele kapsamında 28 Nisan'da 12. defa uzatılan OHAL'de ilk defa Kovid-19 nedeniyle yeni düzenleme yapıldı.

Yerel basında yer alan habere göre, Mısır Parlamentosunun 21 Nisan'da kabul ettiği düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından onaylanarak bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeler arasında; güvenlik güçleri ya da ordunun cumhurbaşkanı ya da onu temsil eden kişinin emirlerini yerine getirmesi, bu güçlerin sivilleri gözaltına alma yetkisine sahip olması, askeri savcılığın herhangi bir ihlal durumunda sadece ön soruşturmayı yapması, soruşturmada nihai kararı başsavcılığın vermesi yer alıyor.

OHAL düzenlemeleri ayrıca gerekli olduğunda cumhurbaşkanı ya da onu temsil eden kişiye, eğitime ya da çalışmaya ara verilmesi, elektrik, su ve gaz fatura ödemelerinin ertelenmesi, devletin alacaklarının taksitlendirilmesi, yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alınması, bazı mal ve ürünlerin ihracatının yasaklanması, bireylere ya da ailelere mali ya da ayni yardım yapılması ve devlete ait binaların Kovid-19'la mücadelede geçici sahra hastanelerine dönüştürülmesi, salgından zarar gören sektörlere mali destek verilmesi yetkisi veriyor.

Mısır yönetimi, söz konusu düzenlemelerin salgınla mücadele kapsamında yapıldığını belirtirken, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bu düzenlemelerden bazılarının OHAL kısıtlamalarını genişleteceğini öne sürüyor.

Mısır'da Nisan 2017'den bu yana uygulanan OHAL, 28 Nisan'da 3 aylığına 12. defa uzatılmıştı.





Kaynak: AA