Mısır’da otomobil eczaneye daldı: 3 yaralı

Mısır'da kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mısır'ın Mansura kentinde kontrolden çıkan otomobil Cumhuriyet caddesinde bulunan eczaneye girdi. Olayda, araç sürücüsü ile 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, aracın eczaneye girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA