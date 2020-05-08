Mısır’da otomobil eczaneye daldı: 3 yaralı
Mısır'da kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mısır'da kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mısır'ın Mansura kentinde kontrolden çıkan otomobil Cumhuriyet caddesinde bulunan eczaneye girdi. Olayda, araç sürücüsü ile 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, aracın eczaneye girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
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