Mısır’da silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

Mısır'da bir kişinin açtığı ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'ın batısındaki Gize kentinde bir kişi çevredeki insanlara ateş açtı. Saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 2'si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırganın olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA