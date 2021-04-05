Mısır'da taşınan firavun mumyaları müzede sergileniyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de geçtiğimiz günlerde 22 firavun mumyası sergilenmek üzere kortej eşliğinde taşınmış ve söz konusu eylem uluslararası 400 kanal tarafından takip edilmişti. 18 kral 4 kraliçe mumyası Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi’ne sergilenmeye başladı. Taşınan mumyalar arasında Kral Ramses II ve III, Kraliçe Hatshepsut, Kral Seti I ve III. Thutmose ve Thutmose IV gibi eski Mısır’ın hükümdarlar bulunuyor.

4-17 NİSAN ARASI ZİYARET EDİLEBİLİR



Müze yetkilileri, ülkeye getirilen Firavun mumyalarını merak eden Mısırlıların ve yabancı turistlerin müzeyi 4 ve17 Nisan tarihleri arasında ziyaret edebileceklerini iletti. Aynı zamanda Mısır'ın tarihini daha çok kişinin ziyaret etmesi için bilet ücretlerinde indirim yapıldı.

MISIR'DA 18 KRAL, 4 KRALİÇE MUMYASI MÜZEYE TAŞINDI

Mısır basınında "Altın Yolculuk" olarak adlandırılan, içinde Kral 2. Ramses'in de bulunduğu 18 kral ve 4 kraliçe mumyasının, antik Mısır tarzı dizayn edilmiş araçlarla müzeye taşındı. Söz konusu tören uluslararası 400 kanal tarafından takip edildi.

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Mısır'da 18 kral 4 kraliçe mumyası müzeye taşındı

(İHA)