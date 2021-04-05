Mısır'da taşınan firavun mumyaları müzede sergileniyor
Müzeye taşınan ve Kahire sokaklarında antik Mısır havasının esmesine neden olan 22 firavun mumyasını taşıma eylemi geçtiğimiz gün gerçekleştirilmişti. Nakledilen mumyalar Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi’nde sergileniyor.
Mısır'ın başkenti Kahire'de geçtiğimiz günlerde 22 firavun mumyası sergilenmek üzere kortej eşliğinde taşınmış ve söz konusu eylem uluslararası 400 kanal tarafından takip edilmişti. 18 kral 4 kraliçe mumyası Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi’ne sergilenmeye başladı. Taşınan mumyalar arasında Kral Ramses II ve III, Kraliçe Hatshepsut, Kral Seti I ve III. Thutmose ve Thutmose IV gibi eski Mısır’ın hükümdarlar bulunuyor.
4-17 NİSAN ARASI ZİYARET EDİLEBİLİR
Müze yetkilileri, ülkeye getirilen Firavun mumyalarını merak eden Mısırlıların ve yabancı turistlerin müzeyi 4 ve17 Nisan tarihleri arasında ziyaret edebileceklerini iletti. Aynı zamanda Mısır'ın tarihini daha çok kişinin ziyaret etmesi için bilet ücretlerinde indirim yapıldı.
MISIR'DA 18 KRAL, 4 KRALİÇE MUMYASI MÜZEYE TAŞINDI
Mısır basınında "Altın Yolculuk" olarak adlandırılan, içinde Kral 2. Ramses'in de bulunduğu 18 kral ve 4 kraliçe mumyasının, antik Mısır tarzı dizayn edilmiş araçlarla müzeye taşındı. Söz konusu tören uluslararası 400 kanal tarafından takip edildi.
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Mısır'da 18 kral 4 kraliçe mumyası müzeye taşındı
(İHA)