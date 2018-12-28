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  3. Mısır’da turist otobüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Mısır’da turist otobüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de turist otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 2 Vietnamlı turist öldü, 10 kişi yaralandı.

Mısır’da turist otobüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de turist otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 2 Vietnamlı turist öldü, 10 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan turistik Gize Piramitleri bölgesindeki turistleri taşıyan bir otobüste el yapımı bir bomba patladı. Patlama sonrasında Mısır İçişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, patlama esnasında 2 Vietnamlı turistin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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