Mısır'da turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı

Yerel medya, Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Mısır piramitlerini gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.

Al-Hayat Press ise saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

DHA