Mısır’daki idamlara Malatya’daki STK’lardan tepki

'Mısır'daki idamları uzaktan izleme, zulme sessiz kalma" sloganı ile Malatya'da meydanlara inen sivil toplum kuruluşları, dünyanın sessizliği karşısında Sisi'nin son 15 günde 15 kişiyi idam ettirdiğini söyledi.

Malatya'da Ortak Değerler Platformu Mısır'daki idamlara karşı protesto eylemi gerçekleştirdi. Soykan meydanında düzenlenen eyleme yüzlerce vatandaş ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Burada konuşan Platform sözcüsü Hüseyin Polat, Müslümanların yaşadığı coğrafyalardan her gün şehadet haberlerinin geldiğini ifade ederek "Batılı ve doğulu sahte hümanistler, demokratlar, Müslümanlar söz konusu olunca üç maymunu oynuyorlar, iğrençleşiyorlar ve tüm putlarını yiyerek, sergilenen her türlü cinayet ve vahşete kılıf bularak işlenenlere destek oluyorlar" ifadelerine yer verdi.

Halk tarafından seçilen Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursî'ye ve Mısır halkının iradesine karşı darbe yapan Sisi'nin Mısır'ı tam bir açık hava hapishanesine çevirdiğini dile getiren Polat, "Ülkeyi demir yumrukla yönetmeye çalıştı. Altı yıldır binlerce masum Mısırlı insanı katletti, başta Müslüman Kardeşler Hareketi mensubu bakan, milletvekili, bürokrat ve yetkilileri olmak üzere darbeye karşı direnen yüz binlerce Mısırlı Müslümanı tutuklattı, zindanlara attırdı, akla hayale gelmeyecek işkencelere maruz bıraktı, binlercesini yurdundan, yuvasından, ülkesinden kaçmak zorunda bıraktı. O günlerde başta Rabia ve Nahda Meydanları olmak üzere birçok yerde, hatta kendi evlerinde halkın üzerine yaylım ateşleri açarak yüzlercesini katletti, yüz binlercesini yaraladı." şeklinde konuştu.

İsrail'in maşası olan Sisi'nin zulme direnen Mısır halkını susturmak için darağaçları kurduğunu ifade eden Polat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son 6 ayda iki yüze yakın Mısırlı masum genci suçsuz yere idam etti. Dünya kamuoyunun nabzına ve tepkisine göre, binlercesini de idam etmeye hazırlanıyor. Şu anda Mısırın sözde mahkemeleri hiçbir hukukî delil olmadan, 529 Müslüman hakkında idam kararı vermiş, yeni idam kararları için hazırlık yapmaktadır. Dünyanın sessizliğini gören vampir Sisi, son 15 günde önce 6 sonra da 9 genci idam etti. Küçük Firavun tam altı yıldır zulümde sınır tanımıyor, Mısırlı gençlerin kanına doymuyor. Büyük şeytan Amerika ve Avrupa'nın onayıyla işlediği ve her gün yenisini eklediği zulümlerle abad olacağını zanneden kukla sisi Mısırı tam bir kan gölüne çevirmek istiyor. En küçük bir özgürlüğün, insan hakkının dahi bırakılmadığı Mısırda Haktan, hukuktan, adaletten, özgürlükten, insanlıktan, insan haklarından eser kalmamış durumda.

Bizler Malatya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Ortak Değerler Platformu olarak, başından beri haklı mücadelelerinde dualarımızla, gönüllerimizle, his ve duygularımızla özellikle bir yüzyılı aşkın bir süredir Dünya Müslümanlarına yol gösteren, öncülük, eden bir anlamda öğretmenlik yapan Mısırlı Kardeşlerimizin yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Buradan, değerlerimiz, inancımız, akidemiz ve insanlık uğruna darağaçlarına çekilen o yiğitlere Rabbimizden rahmet diliyoruz. Ailelerine ve Mısır'lı Müslümanlara sabır diliyoruz. Rabbim onların şahadetlerini kabul etsin. Kardeşlerimize karşı işlenen cinayetleri bizzat kendimize, İslam Ümmetinin tamamına karşı yapılmış olarak kabul ediyoruz. Onların yolu bizim yolumuzdur. Bu cinayetlere alet olanları ve onların arkasındaki efendilerini, ağababalarını, yapılanları onaylayanları ve durdurmaya güçleri yettiği halde engellemek için harekete geçmeyip, ellerini ovuşturarak seyretmeyi tercih edenleri nefretle lanetliyoruz"

Protesto sırasında toplanan vatandaşlarda ellerindeki döviz ve pankartlarla Mısır yönetimini ve Sisi'yi kınadılar.

Kaynak: İHA