Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi görüşmesine değinilerek, iki liderin Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunmasına...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi görüşmesine değinilerek, iki liderin Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki isteklerini ifade ettikleri aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, iki liderin Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkileri ilerletmenin önemine vurgu yaptıkları aktarıldı.

Görüşmede iki liderin Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla karşılıklı saygı, ortak çıkar ve samimi niyetler çerçevesinde sağlam bir stratejik yaklaşımla bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki isteklerini ifade ettikleri belirtilen açıklamada, liderlerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ikili ilişkileri tüm yönleriyle geliştirmek amacıyla iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonu yoğunlaştırmanın yolları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü: Yeni bir döneme giriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü: Yeni bir döneme giriliyor
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara nedeni ile Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara nedeni ile Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi
CHP’li meclis üyelerinden dayak iddiası ''Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı''
CHP’li meclis üyelerinden dayak iddiası ''Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı''
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım"
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2
Başkan Say’dan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mesajı
Başkan Say’dan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mesajı
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu
CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu
Başkan sandıkçı: Tek gayemiz Canik halkına hizmet etmek
Başkan sandıkçı: Tek gayemiz Canik halkına hizmet etmek
Diyanet İşleri'nden AK Partili Metin Külünk'e dava!
Diyanet İşleri'nden AK Partili Metin Külünk'e dava!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı