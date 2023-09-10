Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi görüşmesine değinilerek, iki liderin Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunmasına...

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Mısır’dan Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin açıklama: İş birliğinin güçlenmesi için önemli bir görüşme

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi görüşmesine değinilerek, iki liderin Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki isteklerini ifade ettikleri aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, iki liderin Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkileri ilerletmenin önemine vurgu yaptıkları aktarıldı.

Görüşmede iki liderin Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla karşılıklı saygı, ortak çıkar ve samimi niyetler çerçevesinde sağlam bir stratejik yaklaşımla bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki isteklerini ifade ettikleri belirtilen açıklamada, liderlerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ikili ilişkileri tüm yönleriyle geliştirmek amacıyla iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonu yoğunlaştırmanın yolları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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KAYNAK: İHA

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