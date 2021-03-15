Mısır'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mısır'ın Bayrağı Nasıldır?
Mısır'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Mısır'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Mısır hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Mısır ya da resmî adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti, Afrika ile Asya kıtalarının kesişiminde yer alan bir ülke. Kuzey Afrika'nın nüfusu en büyük olan ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Mısır'ın, batısında Libya, güneyinde ise Sudan yer almaktadır.
Mısır'ın Başkenti?
“Kahire” şehri Mısır'ın başkentidir.
Mısır'ın Para Birimi Nedir?
“Mısır Paundu” Mısır'ın para birimidir.
Mısır'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Mısır'ın telefon alan kodu : + 20
Mısır'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Mısır
Mısır'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Kahire
Mısır'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Egypt
Mısır'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Cairo
Mısır'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Al-Qāhirah
Mısır'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Misr or Masr
Mısır'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça