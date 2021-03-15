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Mısır'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mısır'ın Bayrağı Nasıldır?

Mısır'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Mısır'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Mısır hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Mısır'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mısır'ın Bayrağı Nasıldır?

Mısır ya da resmî adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti, Afrika ile Asya kıtalarının kesişiminde yer alan bir ülke. Kuzey Afrika'nın nüfusu en büyük olan ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Mısır'ın, batısında Libya, güneyinde ise Sudan yer almaktadır.

Mısır'ın Başkenti?

“Kahire” şehri Mısır'ın başkentidir.

Mısır'ın Para Birimi Nedir?

“Mısır Paundu” Mısır'ın para birimidir.

Mısır'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mısır'ın Bayrağı Nasıldır?

Mısır'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Mısır'ın telefon alan kodu : + 20

Mısır'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Mısır

Mısır'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Kahire

Mısır'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Egypt

Mısır'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mısır'ın Bayrağı Nasıldır?

Mısır'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Cairo

Mısır'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Al-Qāhirah

Mısır'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Misr or Masr

Mısır'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mısır'ın Bayrağı Nasıldır?

Mısır'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Mısır'ın Bayrağı Nasıldır?

Mısır'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mısır'ın Bayrağı Nasıldır?

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