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Misis ne demek, TDK'ya göre Misis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Misis kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Misis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Misis nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Misis kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Misis ne demek, TDK'ya göre Misis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Misis ne demek? Misis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi misis kelimesi. Peki misis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre misis nedir, misis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MİSİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Misis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Misis kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre misis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Evlenmiş kadın

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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