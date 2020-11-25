MİSK Genel Başkanı Mustafa Bilgehan Akıncı'dan Kaftancıoğlu'na tehdit: Sende kaşıntı var, akıllı ol!

Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) Genel Başkanı Mustafa Bilgehan Akıncı, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu tehdit etti. Akıncı, “Canan, sende kaşıntı var, akıllı ol” ifadelerini kullandı.

ÇAKICI YORUMUNA MİSK BAŞKANI'NDAN TEHDİT

Alaattin Çakıcı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mesajlarını eleştiren Canan Kaftancıoğlu, Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) Genel Başkanı Mustafa Bilgehan Akıncı tarafından şantaja maruz kaldı.

Canan Kaftancıoğlu tarafından Çakıcı hakkında söylenen, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin mafya bozuntularıyla işi olmaz. Mafya düzenini halkın başına bela eden siyasi anlayışla hesaplaşması olur ve o hesabı günü geldiğinde sandıkta görecektir” ifadelerine yanıt niteliğinde, kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Akıncı, “Canan, sende kaşıntı var, akıllı ol” ifadeleriyle tehditler savıurdu.