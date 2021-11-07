Misk ne demek, TDK'ya göre Misk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Misk ne demek? Misk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi misk kelimesi. Peki misk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre misk nedir, misk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİSK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Misk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Misk kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre misk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde

- Mis



MİSK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- misk gibi

- misk yerini belli eder



MİSK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- misk otu, devaimisk

