Miska Ylitolva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miska Ylitolva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miska Ylitolva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miska Ylitolva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miska Ylitolva 23 Mayıs 2004 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miska Ylitolva Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aaltoa yapmaktadır. Miska Ylitolva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Miska Ylitolva'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Miska Ylitolva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miska Ylitolva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miska Ylitolva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miska Ylitolva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında RoPS II

1 Ocak 2021 yılında RoPS

20 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

Miska Ylitolva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miska Ylitolva şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Miska Ylitolva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya takımında 22 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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