Miskalle ne demek, TDK'ya göre Miskalle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Miskalle ne demek? Miskalle TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi miskalle kelimesi. Peki miskalle ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre miskalle nedir, miskalle kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİSKALLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Miskalle kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre miskalle kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok az ölçüde, çok az miktarda



MİSKALLE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Muhabbet kantarla, alışveriş miskalle.

