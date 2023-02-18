Mislav Matic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mislav Matic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mislav Matic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mislav Matic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mislav Matic 6 Ocak 2000 tarihinde Sinj şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mislav Matić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mislav Matic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mislav Matic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mislav Matic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mislav Matic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mislav Matic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mislav Matic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mislav Matic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Junak Sinj U17

18 Ağu 2017 yılında NK Rudes U19

17 Ağu 2018 yılında Lokomotiva U19

9 Ağu 2019 yılında NK Rudes

30 Haziran 2020 yılında NK Lokomotiva

21 Ağu 2020 yılında FK Minaj

22 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

Mislav Matic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mislav Matic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Mislav Matic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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